Усик: "Буду делать в субботу то, что мы нарабатывали с Баширом"

Украинский боксер Александр Усик и кубинец Педро Родригес провели обязательную пресс-конференцию перед матчем за титул WBO.

"Спасибо ребятам, Педро и его тренеру, за то, что они приехали. Спасибо, что вы здесь собрались, я очень счастлив", - начал Усик.

Отвечая на вопрос о том, боксировал ли он ранее с Родригесом, выступая в любительском боксе украинец отметил: "Нет, я говорил, что боксировал с кубинцем, но никак ни с Педро. Это было в 2008 году перед Олимпийскими Играми на турнире братьев Кличко. Эту историю перекрутили в прессе и сказали, что мы боксировали с Педро".

Говоря о подготовке к бою, Усик отметил: "Я смотрел поединки Родригеса. Я буду делать в субботу то, что мы нарабатывали с Баширом, буду делать то, что я всегда делаю – буду кайфовать и боксировать".

Говоря о своей группе поддержки, Усик отметил: "Конечно, Василий и Анатолий Ломаченко приедут поддержать меня. И вообще все друзья и кумовья, мои братья приедут. Собираются быть мама, теща, тесть, дочка и супруга. Не знаю, поедет ли средний сын, но дочь едет. Я ее жду".

"То, что говорит Башир, то говорю и я. Всевышний дам дает тех людей, которые нам нужны. Он видит, что нам нужен этот человек – он нам их посылает. Всевышний послал мне этого тренера. Я очень рад, что мы встретились с Баширом и рад, что мы с ним работаем. То, что он говорит - это не простые слова. Можно говорить что-то, но не делать. У меня другой рецепт. Я меньше говорю, но больше делаю. Мы с Баширом немного дополняем друг друга. Он говорит правильные вещи", - подытожил Усик.

Как сообщал УНИАН, бой Усик - Родригес состоится в столичном Дворце спорта 12 декабря.