Пьяный водитель врезался в группу велосипедистов (фото)

Ежегодный велосипедный пробег Matamoros-Playa, 2 июня в третий раз проходивший в мексиканском городе Матаморос, завершился трагически: спортсмен из Браунсвилля Джесси Кампос, находившийся в нетрезвом состоянии за рулем собственного автомобиля, врезался в группу своих товарищей по команде Velocyraptors.

Судя по всему, Кампос пытался объехать полицейскую машину.

В результате один из велосипедистов, 30-летний Алехандро Альварес, погиб, 7 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Трое пострадавших остаются в местной больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое, но стабильное. Катастрофа произошла на глазах у сотен зрителей, которые решили провести воскресное утро на свежем воздухе.

Один из спортсменов , 37-летний Хулио Гарсия, также получивший несколько сильных ушибов, говорит, что все произошло за несколько секунд. Он заявил в интервью телеканалу KVEO 23, что его спас шлем, который он успел надеть, готовясь к старту.

Фотограф-любитель, присутствовавший на месте происшествия, успел сделать несколько кадров, которые были опубликованы десятками изданий.

Обозреватель