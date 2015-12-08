Клуб Премьер-лиги ФК "Металлург" покинули 16 футболистов

8 декабря стало известно, что из ФК «Металлург» уволился целый ряд футболистов, сообщает пресс-служба запорожского клуба.

Их тех, кто в этом сезоне выступал за первую команду «Металлурга, уже покинули клуб Тимофей Шеремета, Артур Кузнецов, Роман Попов, Дмитрий Гапончук, Егор Демченко, Данил Игнатенко, Илья Корнев, Роман Стефурак и Никита Татарков.

Забрали свои трудовые книжки и несколько человек, представлявших молодежную и юниорскую команды клуба. Так, попрощались с «Металлургом» Ахмед Алибеков, Вадим Шевчук, Владислав Пандурский, Станислав Нечипоренко, Глеб Тишкин, Василий Гловьяк и Павел Савеленко.

Увольнения связаны с процессом ликвидации ФК «Металлург». Уведомления об увольнении около двух месяцев назад были вручены всем игрокам, тренерам и сотрудникам запорожского клуба.

"Коллектив футбольного клуба «Металлург» благодарит всех ребят за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности", - подчеркивается в сообщении.

Ранее главный тренер команды "Металлург" Анатолий Чанцев заявил, что клуб прекратит свое существование 17 декабря.

Запорожский ФК "Металлург" был основан в 1935 году. За 80 лет существования клуб участвовал в чемпионате СССР. Также является участником всех сезонов чемпионата Украины среди команд элитного дивизиона за исключением сезона 2011/12 (выступал в Первой лиге).