Лига чемпионов, 6-й тур, ПСЖ - "Шахтер" - 2:0: онлайн-трансляция

Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице Группы А.

В активе ПСЖ 10 очков, у "Шахтера" - 3. Если для парижской команды этот матч не имеет никакого турнирного значения (команда в любом случае займет 2-е место), то для украинского клуба он будет решающим в борьбе за 3-е место с "Мальме" и попадание в весеннюю часть плей-офф Лиги Европы. На данный момент у горняков и шведского клуба по 3 очка, а "Шахтер" опережает соперника за счет преимущества в очных встречах - 0:1 и 4:0. Но, если шведский клуб сумеет набрать очки в гостевом матче с испанским "Реалом" в Мадриде, то горнякам, соответственно, также нужно будет набирать турнирные баллы в Париже. Учитывая, что матчи проходят параллельно, горнякам просто необходимо играть на результат, не оглядываясь на то, что происходит в столице Испании.

Накануне игры главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу отметил: "Сейчас уже нет такого понятия как "резервный состав". Все эти так называемые резервисты играли в последних матчах "ПСЖ". Команда не состоит только из 11 игроков. Все футболисты хотят играть и побеждать. В первом матче парижане выиграли со счетом 3:0, но разница, на самом деле, не была так велика. У нас тоже были шансы забить, однако мы совершали чудовищные ошибки, особенно в первом тайме. После перерыва мы смотрелись неплохо. По похожему сценарию проходил и наш последний матч с "Реалом". У меня сложилось впечатление, что некоторые поединки мои подопечные проигрывали еще до выхода на поле. Мы уступили двум топ-клубам и не выиграли в Мальме, где должны были побеждать. "ПСЖ" и "Реал" - очень хорошие команды, которые могут дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Парижане покупают игроков с опытом, звезд мирового футбола, и, конечно же, их заслуга в том, что они смогли построить хорошую команду с сильным тренером. Мы будем играть на победу, не обращая внимания на результат матча в Мадриде. Хотим всем показать "Шахтер", который демонстрирует красивую игру".

В свою очередь, наставник ПСЖ Лоран Блан отметил: "Очень жаль, что мы не сможем побороться за первое место в группе. Но будем надеяться, что после жеребьевки мы не будем сильно печалиться по этому поводу. Это обидно потому, что решающим стал глупый гол, пропущенный нами в Мадриде, где мы заслуживали большего. Но нам нужно смириться с этим и готовиться к завтрашнему поединку против очень хорошей команды, в которой играют очень сильные футболисты. Мы выставим сильнейший состав, и я надеюсь, закончим групповой раунд на мажорной ноте. "Шахтер" получает удовольствие от своего футбола, как и мы. Он будет бороться за победу".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается ПСЖ, на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,53 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 4,32 к 1, а на победу "Шахтера" - 5,47 к 1.

Матч ПСЖ - "Шахтер" начнется в Париже в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

ПСЖ: 16. Трапп, 4. Стамбули, 5. Маркиньос, 20. Курзава, 32. Давид Луис, 23. Ван дер Виль, 7. Лукас Моура, 14. Матуиди, 25. Рабьо, 10. Ибрагимович, 22. Лавесси

Запасные: 30. Сиригу, 3. Кимпембе, 17. Максвелл, 8. Мотта, 9. Кавани, 11. Ди Мария, 33. Нкунку

Шахтер: 32. Каниболоцкий А., 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 22. Эдуардо, 28. Тайсон

Запасные: 30. Пятов, 17. Малышев, 38. Кривцов, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 9. Дентиньо, 19. Феррейра

"Мы будем играть на победу, не обращая внимания на результат матча в Мадриде", - отметил Луческу за сутки до игры. Хочется верить, что слова тренера станут лейтмотивом действий игроков на поле. "Шахтер" провел уже не одну яркую игру в нынешнем сезоне. Но сегодня яркая игра и, главное, результат важны как никогда.

Удачи, горняки!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели хозяева поля. И тут же упустили мяч. Горняки комбинируют в центре поля.

2. Эдуардо оказался "вне игры" в первой атаке "Шахтера" получая пас из глубины поля.

3. Французы держат мяч в центре поля. В атаку особо не рвутся.

4. Удар Лукаса - Киниболоцкий абирает мяч в эффектном прыжке. Первый момент в игре.

5. ЭДУАРДО!!!!! Шикарный момент у бразильца, но он не попадает в пустые ворота после прострела с противоположного фланга. Стопроцентный моментище...

6. Ответ ПСЖ - Ибрагимович навешивает с фланга, но поддержать его атакующий порыв партнеры не смогли.

7. В матче "Реал" - "Мальме" пока 0:0.

8. В атаке ПСЖ подача с фланга в центр штрафной, но слишком сильно - Ибрагимович не мог дотянуться до мяча.

9. ИБРАГИМОВИЧ.... Просто прощает Каниболоцкого... Голевой пас вратаря на ногу Ибры и удар форварда выше ворот...

10. Матьюиди опасно атаковал ворота соперника, но так и не смог пробить по воротам. Или прострелить на Ибрагимовича... Слишком высокую скорость набрал игрок. не смог вовремя остановиться.

11. В следуюшей атаке Ибрагимович хотел навесить на Лавесси - не получилось...

12. Горняки комбинируют в центре поля.

13. Еще одна опасная атака французов - Лукас не добирается до мяча после подачи с фланга.

14. РЕАЛ ОТКРЫЛ СЧЕТ. Гол забил Бензема - 1:0!

15. Маркиньес подавал в штрафную площадь - Каниболоцкий первый у мяча. Похоже, фавориты группы не намерены давать слабины сегодня. Для "Шахтера" это не самый плохой вариант.

16. Тайсон выиграл силовую борьбу на фланге, обыгрался с Эдуардо, но пробить с линии штрафной по центру не смог. Защитники заблокировали удар...

17. Лукас не смог обыграть защитника в борьбе за мяч у кромки поля. Аут в пользу ПСЖ.

18. Матьюиди пытался сыграть в стеночку с партнером у линии штрафной - неудачно.

19. Луис обыграл двух горяков и навесил в штрафную дальним пасом с центра поля - мяч у Каниболоцкого.

20. Матьюиди получил повреждение в борьбе с Фредом - пауза в игре.

21. КУЧЕР!!!! Отлично сыграл в момент паса Ибрагимовича в штрафную, выбив мяч.

22. "Шахтер" пытается контратаковать, но все заканчивается у линии штрафной сопрника. Даже не доходя до нее.

23. Отбились горняки после опаснейшего розыгрыша углового хозяевами поля.

24. Хозяева поля контролируют мяч в районе центрального круга.

25. РЕАЛ выигрывает 2:0. Дубль Бензема!!! Шахтер вышел в 1/16 финала Лиги Европы!!! Ну, почти вышел...

26. Очередная кимбинация ПСЖ завершается ударом Лавесси с разворота. Прямо в руки Каниболоцкому.

27. Опаснейшую атаку горняков не смог завершить Тейшейра. Просто не попал по мячу...

29. Кучер и Ракицкий устроили перепасовку в центре поля. Явно не знают, что делать дальше...

30. Очень опасный штрафной для горняков - Силва ударил Фреда прям по ахилу...

31. Исмаили пробил в защитника - угловой.

32. Неудачно разыграли горняки угловой, мяч выбили защитники.

33. Каниболоцкий решил сыграть в волейбол в очередной атаке соперника при навесе с фланга... Выбил мяч, обошлось...

34. Ибрагимович треюует пенальти за игру рукой Исмаили - судья не увидел нарушения правил. Вроде в лицо мяч попал бразильцу.

35. Похоже, французы если и рассчитывают победить, то очень малыми силами... Не переусердствует даже всегда активный Ибрагимович.

37. Степаненко применил борцовский захват против игрока ПСЖ в центре поля. Грубо, но обошлось без карточки...

38. Предупреждение - Лавесси сыграл рукой обрабатывая мяч и убегая в потенциально очень опасную атаку.

39. Лукас не смог отдать точный пас на Ибрагимовича. Шикарная атака была у ПСЖ...

40. А сейчас Ибраигимович не смог выиграть верховую борьбу у защитника горняков...

41. Степаненко прерывает очередную фланговую атаку соперника... Ногой выбивает мяч к центру поля.

42. Реал - Мальме - 3:0. Гол забил Роналду!!!

43. Каниболоцкий едва не потерял мяч, находясь в окружении двух игроков ПСЖ. В очередной раз повезло горнякам.

44. Одна из немногих атак "Шахтера" завершается опаснейшим угловым. Срна подает, Ибрагимович грудью сбрасывает мяч на вратаря.

45. Французы, похоже, ждут свистка на перерыв.

Арбитр добавил 1 минуту.

45+1. И внвоь атака ПСЖ - и вновь пас в центр штрафной приводит к тому. что защитники выбивают мяч. Кучер сыграл надежно.

ПЕРЕРЫВ

Что же... Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом хозяев поля при в общем-то не самой скоростной и агрессивной игре команды Лорана Блана. Французы поражали легкостью, изяществом, особо не рвали жилы и, тем не менее, создавали один момент за другим. Да, самый опасный момент, возможно был у Эдуардо, когда он на 4-й минуте только чудом не поразил пустые ворота соперника. Но, в остальном, ПСЖ имел полное преимущество.

Единственное, что может радовать "Шахтер" на данную секунду - это результат. И своей игры, и игры в Мадриде, где "Реал" фактически решил за горняков их главную задачу - выход в весеннюю часть - плей-офф Лиги Европы.

Возвращаясь же к игре в Париже стоит отметить, что горнякам необходимо срочно усиливать игру во втором тайме. Найдутся ли резервы у Мирчи Луческу? Сможет ли он убедить подопечных в раздевалке? Ответ будет дан в ближайший час...

Второй тайм начался!

46. Мяч развели с центра поля горняки. И сразу же пошли вперед, но напролись на многочисленную и хорошо организованную защиту соперника.

47. ВАН ДЕР ВИЛЬ!!!!! Шикарный момент у игрока ПСЖ, но он под углом бьет рядом с дальней штангой ворот...

48. Еще одна атака ПСЖ - Ибрагимович пяткой отдавал пас на Лукаса - тот не успел к мячу.

49. ТЕЙШЕЙРАААААА!!! Ответ "Шахтера" - Исмаили отдал отличный пас на Алекса, но тот с разворота пробил выше ворот.

50. Курзава в борьбе с Срной заработал угловой для ПСЖ.

51. Подача Лавесси была неудачной - мяч к центру поля выбили защитники.

52. А РОНАЛДУ уже оформил хет-трик. Два гола в начале второго тайма - на 47-й и 50-й минутах. 5:0...

53. Горняки кататют мяч на своей половине поля и, в итоге, вновь едва грубо не ошибся Каниболоцкий. Стамболи едва не забил гол...

54. Удар с дальней дситанции Рабьо - мимо ворот.

55. Срна теряерт мяч в борьбе с защитником ПСЖ в угулу поля...

56. И гол... Лукас... 1:0...

57. После шикарного паса из глубины поля Лукас не стал отдавать мяч Ибраигимовичу, а предпочел сам ударить в дальний нижний угол. Красивый гол...

58. Матьюиди бьет с дальней дистанции - Каниболоцкий переводит мяч на угловой.

59. Розыгрыш углового завершается ударом Давида Луиса головой - выше ворот.

60. ЛАВЕССИ!!! Шикарный удар с ходу после паса Ибрагимовича - чуть мимо ворот...

61. Предупреждение - Срна выговаривает арбитру за то, что Лукас сыграл рукой...

62. В ответной атаке ПСЖ Ибрагимович оказался вне игры после паса из глубины поля.

63. Реал - Мальме - 6:0, покер Роналду.

64. ЭДУАРДО!!!! Шикарный момент упустил бразилец, как и в первом тайме. Срна навешивал с угла поля, Эдуардо не дотянулся до мяча.

65. Ракицкий навешивал с угла поля в штрафную - защитники выиграли борьбу за мяч.

66. ЛАВЕССИ!!! Еще один момент у аргентинца. Каниболоцкий после его удара с дальней дистанции переводит мяч на угловой.

67. Двойная замена у ПСЖ - Ди Мария и Кавани - вместо Матьюиди и Лавесси.

68. Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Тайсона.

69. Лукас подал углвоой - Моура пробил выше ворот. Мяч задел защитника и ушел на угловой.

70. Второй углвоой завершился ударом Каваньи - мимо ворот.

71. И вновь чудит Каниболоцкий. И на сей раз игроки ПСЖ прощают его... Вратарю только остается разводить руками и строго смотреть на партнеров... Ракицкий неудачно отпасовал своему вратарю.

72. Атаку "Шахтера" прервал удачными действиями в защите Ван дер Виль.

73. Мощный удар Ибрагимовича с дальней дистанции в атаке ПСЖ - выше ворот.

74. ИСМАИЛИ!!! Шикарный момент у игрока "Шахтера" - бьет прямо во вратаря ПСЖ...

75. Замена в "Шахтере" - Коваленко вместо Марлоса.

76. Тем временем, Бензема делает хет-трик, а Ковачич забивает свой первый гол. Реал - Мальме - 8:0.

77. ИБРАГИМОВИЧ!!!! 200-процентный момент! Мяч летит мимо ворот...

78. Исмаили вновь ьил по воротам с угла штрафной площади - Рабьо подставился и мяч улетел на угловой.

79. Замена в Шахтере" - Дентиньо вместо Эдуардо.

80. РАКИЦКИЙ!!!! Ибрагимович головой выбивает мяч с линии штрафной после удара игрока "Шахтера".

81. Кучер в атаке пытался навесить в штрафную - неудачно - мяч срезался с ноги...

82. Предупреждение Исмаили - грубо сыграл против Лукаса.

83. Ибрагимович грубо сыграл против Ракицкого. Арбитр обошелся устным замечанием Ибре, без карточки.

84. Предупреждение Ракицкому - грубая игра против Лукаса.

85. Срна и Курзава столкунлись у кромки поля. Француз не пожал протянутую руку капитана "Шахтера".

86. И гол... Ибрагимович.. 2:0.

87. Лукас переиграл в верховой борьбе Исмаили и головой отдал классный пас на Златана. Тот вышел один на один с Каниболоцким и на сей раз забил гол.

88. Замена у ПСЖ - Нкунку вместо Лукаса.

89. Кучер грубит в борьбе с Рабьо в центре поля - арбитр ограничивается фиксацией нарушения правил. Без дополнительных мер.

90. Матч Реал - Мальме завершился. 8:0. Шахтер в весенней части плей-офф Лиги Европы. Уже официально :)

90+1. Арбитр добавил 3 минуты. "Шахтер" провел очередную неудачную атаку - защитники ПСЖ так и ни разу не пропустили гол в нынешней ЛЧ на своем поле...

90+3. Угловой для горняков - Степаненко бьет выше ворот.

Матч окончен!

Спасибо за внимание.