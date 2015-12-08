НОК увеличил до 6,5 млн грн программу олимпийских стипендий к Играм-2016

Ведущие атлеты Украины будут получать по 7,5 тыс. грн в месяц (эквивалент 300 долларов США), сообщает пресс-служба НОК.

Программа действует с 1 января 2015 года и до 31 августа следующего года. 38 атлетов были добавлены в список, который в начале программы насчитывал 32 человека. Таким образом, 70 атлетов элитной группы, список которых был отработан с национальными федерациями по олимпийским видам спорта, будут получать персональные стипендии для подготовки к главному спортивному форуму четырехлетия.

Общий объем финансирования программы на 2015-2016 годы составляет 6,5 млн грн.

Подобная финансовая поддержка от НОК предоставляется украинским спортсменам накануне каждых Олимпийских игр.