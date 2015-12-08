НОК увеличил до 6,5 млн грн программу олимпийских стипендий к Играм-2016
12:24, 08 декабря 2015Спорт
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Исполком Национального олимпийского комитета Украины во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой принял решение об увеличении программы стипендий для ведущих украинских спортсменов для обеспечения благоприятных условий подготовки к Играм ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.
noc-ukr.org
Ведущие атлеты Украины будут получать по 7,5 тыс. грн в месяц (эквивалент 300 долларов США), сообщает пресс-служба НОК.
Программа действует с 1 января 2015 года и до 31 августа следующего года. 38 атлетов были добавлены в список, который в начале программы насчитывал 32 человека. Таким образом, 70 атлетов элитной группы, список которых был отработан с национальными федерациями по олимпийским видам спорта, будут получать персональные стипендии для подготовки к главному спортивному форуму четырехлетия.
Общий объем финансирования программы на 2015-2016 годы составляет 6,5 млн грн.
Подобная финансовая поддержка от НОК предоставляется украинским спортсменам накануне каждых Олимпийских игр.
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