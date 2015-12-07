Победители Гонки нации будут представлять Украину на OCR European Championships

Уже в 2016 году победители соревнований «ГОНКА НАЦИИ» смогут попробовать свои силы в первом Чемпионате Европы по забегам с препятствиями, сообщили УНИАН в пресс-службе соревнований.

12 июня 2016 года в Нидерландах по инициативе Европейской ассоциации забегов с препятствиями (European OCR Associations) состоится Чемпионат Европы по забегам с препятствиями. Если Чемпионат мира по забегам с препятствиями проходит регулярно и собирает тысячи участников и зрителей, то европейский этап соревнований будет проводиться впервые. В декабре 2015 года к странам-участницам присоединилась и Украина.

«На сегодняшний момент наша компания получила квалификацию Европейской Ассоциации забегов с препятствиями. А это означает, что все наши «Гонки» уже могут быть отборочными для участия в Чемпионате Европы, который состоится в 2016 в Нидерландах. Это будет борьба сильнейших легкоатлетов со всей Европы и мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наши представители имели возможность быть среди них. Мы отправляем протоколы с именами наших победителей, что предоставляет им возможность пройти регистрацию на Чемпионат Европы», - отметил организатор Гонки Нации» Юрий Подлесный.

«Гонка Нации» - это уникальный проект, аналогов которому в Украине еще не было. Это настоящее испытание на физическую выносливость и волю. Для забегов создают специальные трассы, привлекая профессиональных спортсменов и руководителей элитных спецподразделений ВСУ, СБУ и МВД. Участники должны пройти сквозь воду, огонь и множество сложных препятствий на пути к финишу. В 2015 году в Киеве состоялись 3 этапа «Гонки Нации» - два этапа проходили на территории мототрека «Пирогово», последний этап состоялся в Парке Дружбы народов. Это были незабываемые зрелищные соревнования. Около 1000 сорвиголов со всей Украины приняли участие в экстремальных забегах на каждом этапе.

В следующем году организаторы планируют провести около 7 этапов «Гонка нации» в различных регионах Украины.