Украинские легкоатлеты победили на марафоне в Китае

Украинские легкоатлеты Елена Шурхно и Виталий Шафар стали победителями Macao Galaxy Entertainment International Marathon, который завершился в Макао (Китай), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Шурхно, которой принадлежит национальный рекорд Украины в марафонском беге, победила со временем 2:33.24 час. У кенийки Рут Ванджиру Куриа, которая финишировала второй, она выиграла почти три минуты. Для Елены марафон в Макао стал первым в этом году.

Шафар преодолел дистанцию за 2:14.44 час. Ближайшего преследователя, кенийца Доминика Кангора Кимветича, он опередил на минуту. Марафон в Макао стал вторым для Виталия в нынешнем сезоне. 20 апреля, в Бостоне (США), он замкнул десятку сильнейших.