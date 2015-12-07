НОК выразил принципиальную позицию против предоставления разрешения для перехода украинских спортсменов в сборные других стран

Исполком Национального олимпийского комитета Украины, заседание которого состоялось под председательством президента НОК Сергея Бубки и с участием Министра молодежи и спорта Игоря Жданова, принял решение против предоставления разрешения о сокращении или отмене 3-летнего моратория для выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх за другую страну независимо от причин смены гражданства, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины.

«Конечно, право предоставления разрешения на переход спортсменов принадлежит национальным федерациям, которые являются независимыми общественными организациями. НОК может повлиять только тогда, когда речь идет о сокращение моратория для участия в Олимпийских играх. НОК обращается к Министерству молодежи и спорта Украины и национальным федерациям при рассмотрении ходатайств о предоставлении разрешения на переход спортсмена в команду другой страны учитывать национальные интересы в сфере спорта и позицию Национального олимпийского комитета Украины по этому вопросу. Давайте не будем забывать, что государство в течение многих лет инвестировала в подготовку того или иного спортсмена немалые средства», - отметил президент НОК Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, специальное разрешение от НОК Украины на участие в Олимпийских играх-2016, в частности должны получить легкоатлетка Вера Ребрик (представляет Россию) и пловчиха Виктория Солнцева (выступает за Турцию).