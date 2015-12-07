НОК выразил принципиальную позицию против предоставления разрешения для перехода украинских спортсменов в сборные других стран
Несколько украинских спортсменов могут остаться без выступлений на Играх за свои новые национальные сборные
Исполком Национального олимпийского комитета Украины, заседание которого состоялось под председательством президента НОК Сергея Бубки и с участием Министра молодежи и спорта Игоря Жданова, принял решение против предоставления разрешения о сокращении или отмене 3-летнего моратория для выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх за другую страну независимо от причин смены гражданства, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины.
«Конечно, право предоставления разрешения на переход спортсменов принадлежит национальным федерациям, которые являются независимыми общественными организациями. НОК может повлиять только тогда, когда речь идет о сокращение моратория для участия в Олимпийских играх. НОК обращается к Министерству молодежи и спорта Украины и национальным федерациям при рассмотрении ходатайств о предоставлении разрешения на переход спортсмена в команду другой страны учитывать национальные интересы в сфере спорта и позицию Национального олимпийского комитета Украины по этому вопросу. Давайте не будем забывать, что государство в течение многих лет инвестировала в подготовку того или иного спортсмена немалые средства», - отметил президент НОК Сергей Бубка.
Как сообщал УНИАН, специальное разрешение от НОК Украины на участие в Олимпийских играх-2016, в частности должны получить легкоатлетка Вера Ребрик (представляет Россию) и пловчиха Виктория Солнцева (выступает за Турцию).