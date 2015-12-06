"Мотор" стал победителем первого группового этапа гандбольной Лиги чемпионов

"Мотор" стал победителем группового этапа, опередив "Скьер" на 1 балл в турнирной таблице.

Гости имели преимущество в этом матче на протяжении первого тайма и выиграли его со счетом 19:17. Но, во второй половине игры соперники быстро выровняли положение и до последних минут игра шла мяч в мяч. Тем не менее, в концовке "Мотору" вновь удался спурт и украинский клуб повел в счете с разницей в три гола - 36:33. Датчане, которым в этой игре необходима была только победа, сумели сделать почти невозможное, забив три гола подряд. Но, сравняв счет игроки "Скьерна" не успели сделать большего, довольствовавшись ничьей.

Лучшим бомбардиром в составе "Мотора" в этом матче стал белорусский легионер Борис Пуховский, на счету которого 8 голов. На счету другого легионера Сергея Шельменко (украинец выступает за сборную России) - 7 голов.

Таким образом, по итогам группового турнира у "Мотора" 15 очков (7 побед, 1 ничья, 2 проигрыша), "Скьерна" - 14, швейцарского "Кадеттен Шаффхаузен" - 11, румынского "Байя Маре" - 9, норвежского "Эльверума" - 7 и македонского "Металлурга" (Скопье) - 4.