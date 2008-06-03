Команда украинских мэров получила бронзу на чемпионате по футболу в Австрии

На Европейском чемпионате по футболу среди команд мэров, который состоялся в австрийском городе Зальцбург, украинская команда городских, поселковых и сельских председателей завоевала бронзовую награду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации городов и обществ Украины, турнир проходил с 29 мая по 1 июня. Украинская команда впервые выступала на таком турнире.

В чемпионате принимали участие 9 команд: из Германии, Албании, Словении, Польши и Украины, а также по две команды из Австрии и Италии.

В АГУ отмечают, что самыми результативными игроками в украинской команде: капитан - Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, а также Боярский городской председатель Тарас ДОБРИВСКИЙ и Мижгирский поселковый председатель Василий ЩУР.