Украинец Олег Ефимович вернул себе пояс чемпиона Европы

Олег Ефимович (Украина, 27-2, 14 КО) в очень зрелищном и конкурентном бою одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом Евросоюза Рудди Энкарнасьоном (Испания/Доминиканская Республика, 35-24-4, 17 КО), сообщает Boxingnews.com.ua.

Украинец вернул себе пояс чемпиона Европы (EBU) в полулегком весе, утраченный в 2010-м году, а также отстоял титул континентального чемпиона WBA. В 8-м раунде рефери отсчитал Энкарнасьону «стоячий» нокдаун. Счет судейских записок: 117-110, 118-109 и 117-111 в пользу Ефимовича. Отметим, что этот плотный, насыщенный поединок изобиловал острыми моментами и стал одним из лучших боев, состоявшихся на территории Украины за 2015 год.

Континентальный чемпион WBA в весовой категории «мухи» (до 50,8 кг) Артём Далакян (Украина, 12-0, 8 КО) одержал досрочную победу в первом раунде над Робертом Каналашом (Венгрия, 11-6, 8 КО). Каналаш не проявил никакого желания драться и валился на настил ринга чуть ли не при каждом замахе Далакяна. Менее чем за три минуты горе-претендент упал четыре раза (причем лишь первое его падение стало следствием пропущенного удара), после чего терпению рефери пришел конец, и поединок был остановлен.

Обладатель титула UBO World в весе «суперпетуха» (до 55,3 кг) Александр Егоров (Украина, 15-1-1, 8 КО) одержал досрочную победу во втором раунде над Габором Молнаром (Венгрия, 17-9, 11 КО). Егоров буквально бегал за Молнаром и на выбор «метелил» его с первых секунд поединка. Развязка наступила на второй минуте второго раунда. когда претендент наконец упал от совокупности пропущенных ударов. Венгр с трудом принял вертикальное положение до окончания отсчета, но его «болтало», и рефери остановил поединок.