Бокс, титульные бои WBA Continental, UBO World и Чемпиона Европы (EBU): видео онлайн-трансляция

Зрители станут свидетелями захватывающих противостояний, на кону которых будут стоять престижные пояса WBA Continental, UBO World, и главного боя вечера, в котором разыграют вакантный титул Чемпиона Европы (EBU).

В главном поединке вечера Олег Ефимович (26-2, 14КО) проведет защиту Чемпионского пояса WBA Continental и попытается вернуть себе титул Чемпиона Европы по версии EBU. Соперником украинца в этом противостоянии будет опытный боксер из Испании Рудди Енкарнасьйон (35-23-4, 17КО), который до недавнего времени владел поясом чемпиона Евросоюза. Стоит также отметить, что с 2012 года испанец не проиграл ни одного поединка.

Напомним, Олег Ефимович владел чемпионским поясом EBU с 2008 по 2010 годы. За это время Ефимович провел четыре успешные защиты титула. И теперь, после неудачи в 2010-м, Олег будет иметь возможность вернуть себе титул лучшего боксера Европы в полулегком весе. Кроме того, на кону данного поединка будет стоять также и чемпионский пояс WBA Continental, который Ефимович получил благодаря яркой победе в недавнем поединке против финна Эронена Туомо.

Не менее захватывающий поединок пройдет с участием одного из наиболее прогрессивных легковесов Артема Далакяна (11-0, 7КО). В предстоящем поединке Далакян будет отстаивать Чемпионский пояс WBA Continental, который Артем завоевал в июне текущего года в Киеве. Соперником нашего боксера будет представитель Венгрии Роберт Каналас (11-5-0, 7КО).

Еще одним титульным поединком станет бой с участием украинца Александра Егорова (13-1-1, 6КО) и представителя Венгрии Габора Молнара (17-7-0, 11КО). На кону данного противостояния будет стоять престижный пояс UBO WORLD, которым владеет Александр Егоров с июня текущего года.