Украинец Говоров стал чемпионом Европы по плаванию
19:05, 05 декабря 2015Спорт
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В Нетании (Израиль) завершился финальный заплыв на дистанции 50 м. баттерфляем чемпионата Европы по плаванию, в котором победу одержал украинец Андрей Говоров.
Андрей Говоров выиграл первую медаль ЧЕ для Украины / vk.com
Наш спортсмен преодолел дистанцию за 22,36 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец выходил на финал с 4-м результатом по итогам предварительных заплывов и занял не самую удобную 6-ю дорожку. Тем не менее, он сумел резво стартовать, хорошо сработал на повороте в 25-метровом бассейне и попал в касание на финише, став первым в главном заплыве.
Второе место завоевал Евгени Цуркин из Беларуси (22,56 сек.), третье - Александр Попков из России (22,69).
Медаль Говорова стала первой для Украины на турнире в Израиле.
Чемпионат Европы по плаванию проходит в Нетании со 2 по 6 декабря.
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