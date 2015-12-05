Украинец Говоров стал чемпионом Европы по плаванию

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 22,36 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец выходил на финал с 4-м результатом по итогам предварительных заплывов и занял не самую удобную 6-ю дорожку. Тем не менее, он сумел резво стартовать, хорошо сработал на повороте в 25-метровом бассейне и попал в касание на финише, став первым в главном заплыве.

Второе место завоевал Евгени Цуркин из Беларуси (22,56 сек.), третье - Александр Попков из России (22,69).

Медаль Говорова стала первой для Украины на турнире в Израиле.

Чемпионат Европы по плаванию проходит в Нетании со 2 по 6 декабря.