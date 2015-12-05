"Днепр" проиграл "Волыни" в матче УПЛ

В Днепропетровске завершился матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал луцкую "Волынь" и проиграл сопернику со счетом 0:1.

Судьба матча была решена на 85-й минуте.

По ходу игры на "Днепр-Арене" хозяева поля имели игровое преимущество и несколько реальных шансов поразить ворота соперника. Тем не менее, Евгений Селезнев и Артем Федецкий не реализовали свои моменты. А вот соперник в концовке сумел изменить ситуацию в свою пользу. На 85-й минуте подачу углового у ворот "Днепра" точным ударом завершил Вячеслав Шарпар. В оставшееся время днепропетровцы отчаянно атаковали ворота соперника, но хотя бы сравнять счет так и не смогли.

Ранее сегодня луганская "Заря" обыграла на выезде полтавскую "Ворсклу" (2:0), а матч в Ужгороде между "Говерлой" и "Александрией" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, по итогам осенней части чемпионата УПЛ у лидеров - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" - по 43 очка, луганской "Зари" 34 балла, "Днепра" - 28, "Волыни" - 27 и "Ворсклы" - 25.