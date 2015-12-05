Биатлонистка Пидгрушная завоевала бронзу этапа Кубка мира в спринте

В Эстерсунде (Швеция) завершилась спринтерская гонка среди женщин в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой 3-е место заняла украинка Елена Пидгрушная.

Наша спортсменка допустила одну ошибку на первой стрельбе в положении "лежа" и на время выбыла из числа лидеров гонки. Но, на стойке сумела отработать в стрельбе идеально и вмешалась в борьбу за награды. Благодаря высокой скорости прохождения дистанции украинка сумела занять 3-е место.

Победительницей гонки стала Габриэла Соукалова из Чехии с результатом 19 минут 46,2 секунды, 2-е место и первый подиум в карьере на счету итальянки Федерики Санфилиппо - 15,0 секунды отставания, у Пидгрушной - 38,4 секунды отставания.

Ранее Пидгрушная завоевала бронзу в индивиуальной гонке в рамках этапа КМ в Остерсунде.

Таким образом, на воскресную заключительную гонку преследования в рамках стартового этапа сезона КМ 2015/16 Пидгрушная выйдет в статусе спортсменки, занимающей 2-е место в общем зачете Кубка мира.