УПЛ, 12-й тур, "Днепр" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

В этой игре сошлись команды, занимающие 4-е и 6-е места в турнирной таблице соревнований.

Матч с "Волынью" будет крайне важным для подопечных Мирона Маркевича в плане борьбы в турнирной таблице. Неудачи в последних играх (нулевая ничья в Одессе в игре с "Черноморцем" и поражение дома от полтавской "Ворсклы" со счетом 0:2) привели к тому, что днепропетровцы утратили 3-е место в турнирной таблице, а сейчас отстают от луганской "Зари" на 3 балла. И в заочной борьбе с луганчанами финалисту Лиги Европы прошлого сезона и бронзовому призеру УПЛ никак нельзя терять очки.

Лучане, в свою очередь, не имеют четкой определенной цели на турнир, однако показывают сейчас достойные как игру, так и результаты. Пусть предыдущий рекорд с «Металлургом» (9:1) и не является показательным, так как соперник находится на грани банкротства, все же он свидетельствует о большом потенциале состава, который есть в распоряжении Виталия Кварцяного. Отдельно стоит отметить присутствие большого количества арендованных днепропетровцев, которые сейчас являются одними из определяющих в игре «Волыни».

В очных встречах преимущество днепропетровцев велико - 19 побед при 6 ничьих и 3 поражениях. А последние 3 матча в Днепропетровске неизменно завершались победами хозяев поля - 2:1, 5:1 и 5:0.

На котировках букмекерских контор в сегодняшней игре явным фаворитом считается "Днепр", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,25 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 5,32 к 1, а на победу "Волыни" - 9,88 к 1.

Матч "Днепр" - "Волынь" начнется в Днепропетровске в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.