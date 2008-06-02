Бывший капитан футбольного клуба "Шахтер" (Донецк), а ныне капитан команды - обладателя Кубка УЕФА 2008 года ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), игрок национальной футбольной команды Украины Анатолий ТИМОЩУК привезет Кубок УЕФА в Киев и встретится с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"В Киеве запланирована встреча с Президентом, пресс-конференция и встреча с болельщиками", – отметил А.ТИМОЩУК.

Он подчеркнул, что Украина для него – "всегда Родина". "Я не забыл, где я родился, из какой страны вышел. В день финала Кубка УЕФА в Манчестере мои родители привезли мне флаг Украины, и я с удовольствием повязал его на шею после победы", - сказал А. ТИМОЩУК.

Также он от всего сердца поблагодарил болельщиков Донбасса и Украины за поддержку.

"Болельщики Украины остались в моем сердце и останутся на всю жизнь, я благодарен им за ту поддержку, которую они мне оказывали", - подчеркнул он.

Капитан "Зенита" также сообщил, что Кубок УЕФА он намерен свозить и в Луцк, в котором родился и начал играть в футбол.

Сегодня, 2 июня, футболист привез Кубок УЕФА в Украину. В рамках акции "Кубок УЕФА в Донецке", организованной А.ТИМОЩУКОМ, футбольные болельщики смогут сделать памятное фото с Кубком, а также получить автограф экс-капитана "Шахтера".