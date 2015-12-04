Киевское "Динамо" разгромило "Металлург" в матче УПЛ

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором запорожский "Металлург" в роли номинального хозяина поля принимал киевское "Динамо" и уступил со счетом 0:6.

Судьба матча была решена в первые 22 минуты игры.

Киевляне с самого начала захватили инициативу и постоянно атаковали ворота соперника. Уже на 8-й минуте счет точным ударом открыл Андрей Ярмоленко. Мяч, отбитый вратарем запорожцев Тимофеем Шереметой, заметался по штрафной, отскочил к Ярмоленко, и тот пробил точно в верхний угол ворот. А уже на 22-й минуте отличился Радосав Петрович. После углового Ярмоленко сделал передачу на Виторину Антунеша, тот верхом переправил мяч в штрафную, и Петрович головой отправил мяч под перекладину.

После перерыва киевляне продолжали доминировать на поле и на 47-й минуте счет довел до крупного Денис Гармаш. Атака "Динамо" завершилась тем, что Николай Морозюк навесил вдоль ворот, и Гармаш в падении отправил мяч в ворота. Затем, на 61-й минуте, точный удар нанес уже Лукаш Теодорчик. После навеса Дениса Гармаша на Теодорчика, тот ударом головой отправил мяч в угол ворот. А итог игры подвел Олег Гусев, который на 87-й минуте реализовал пенальти, а уже в добавленное арбитром время, на 92-й, ударом с игры сделал дубль.

Таким образом, "Динамо" сравнялось по очкам с донецким "Шахтером" - по 43, но остается на 2-м месте, уступая горнякам по личным встречам. Такая ситуация в таблице сохранится на протяжении всего зимнего перерыва в чемпионате, вплоть до марта.

"Металлург" остался на последнем 14-м месте в таблице - 3 балла.