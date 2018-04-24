Зимний спорт в Украине: от Сочи до Пхенчхана

Как и в предыдущие сезоны, сегодня в зимнем спорте мы можем рассчитывать на достойные выступления лишь в биатлоне и одном виде фристайла – акробатике. Что касается других снежных и ледовых дисциплин, то здесь отставание от лидеров измеряется огромными расстояниями, что в секундах и минутах, что в очках. Как преодолеть этот разрыв?..

Сезон 2015/16 проходит посреди олимпийского цикла. Два года назад, в феврале 2014-го состоялись Игры в Сочи, а спустя еще два года, в феврале 2016-го, спортивный мир сфокусирует свое внимание на южнокорейском Пхенчхане. И если прошлый сезон – постолимпийский – можно было назвать «пристрелочным», то уже сейчас фавориты должны выходить на первые роли. В первую очередь, это необходимо для собственного психологического состояния, уверенности в своих силах, веры в победу. А в таких зачастую субъективных видах спорта как фигурное катание, еще и для того, чтобы запомниться арбитрам, которые благоволят признанным фаворитам.

Украинский зимний спорт никогда не мог похвастаться обилием медалей крупнейших международных соревнований – будь то этапы Кубка мира, чемпионаты мира или Олимпиады. Две медали Сочи-2014 (обе – в биатлоне) стали одним из лучших выступлений отечественных спортсменов в истории. А впереди – игры в Пхенчхане. И у нас по-прежнему нечего предъявить мировому сообществу, кроме выступлений биатлонистов.

Биатлон - взлет Семенова и стабильность женской команды

Сезон 2014/15 венчал чемпионат мира. И, как и на Играх годичной давности, на сей раз сборная Украины завоевала две медали. С одной существенной разницей – героиней стала одна спортсменка Валентина Семеренко. А эстафетная команда финишировала только на 6-м месте. Семеренко стала бронзовым призером в спринтерской гонке, при этом допустив один промах на стрельбе. В столь скоротечных соревнованиях промахи, как правило, весьма существенно сказываются на результатах. Но украинка даже при таком раскладе сумела попасть в число призеров. А уже в последний день соревнований, в гонке масс-старт, ей не было равных ни по скорости прохождения трассы, ни по точности на огневых рубежах – 20 точных выстрелов из 20-ти.

А вот в Кубке мира отличились как женщины, так и мужчины. Главная героиня сезона Валентина Семеренко заняла 3-е место в общем зачете КМ, чуть не дотянув до Большого Хрустального глобуса (БХГ). Украинка на протяжении 9 этапов КМ пять раз попадала в призеры различных гонок, правда победу ни разу не одержала. Ее звездным часом стала уже выше упомянутая гонка масс-старт на ЧМ. В кубковом сезоне она однажды взяла бронзу в эстафете, и еще четыре награды в личных гонках - три бронзы и серебро. Вместе с тем, она крайне редко выпадала за пределы 10-ки сильнейших в тех стартах, в которых принимала участие. Что и стало залогом успеха в общем зачете – борьбе за БХГ.

К сожалению, другие украинки почин лидера не поддержали. Две партнерши по золотой команде Сочи-2014 – Вита Семеренко и Елена Пидгрушная – сезон пропускали. А Юлия Джима считанные разы попадала в 10-ку сильнейших, в основном, в эстафетных гонках, в личных стартах оставаясь на далеких позициях в итоговом протоколе. Как следствие – одна бронза в эстафете на этапе КМ. Что же касается второго эшелона команды, то Ольга Абрамова, Наталья Бурдыга, Ирина Варвинец, Яна Бондарь и Юлия Журавок пока не могут составить должной конкуренции лидерам и полноценно заменить их в эстафетной команде. Получается, что в целом команда по сравнению с олимпийским сезоном значительно сдала свои позиции. Но, благодаря индивидуальным успехам Семеренко, этот провал оказался практически незаметным для широкой публики.

Говоря же о перспективах нового сезона, прежде всего, стоит отметить возвращение Елены Пидгрушной. Бронза в первой же гонке, да еще и какой – самой длинной и энергозатратной, вселяет большой оптимизм. Спортсменка явно не растеряла свои кондиции и жаждет доказать потенциал на дистанции. Чемпионат мира-2013 и Олимпиада в Сочи, считавшиеся звездным часом для Пидгрушной, как оказалось, далеко не предел возможностей. А уже ближайшие старты дадут нам четкое представление о том, на что спортсменка может рассчитывать в других дисциплинах. Все-таки «индивидуалка» и спринт – две большие разницы.

Если долгое время считалось, что основной упор в отечественном биатлоне делается на выступление женской команды, то сезон 2014/15 заставил обратить пристальный взгляд и на представителя мужского коллектива – Сергея Семенова. Спортсмен в прошлом сезоне и отличился всего-то дважды, зато как! Семенов первым в истории Украины выиграл малый Хрустальный глобус. В двух индивидуальных гонках в рамках КМ украинец занял, соответственно, 2-е и 3-е места. Причем в гонке, проходившей на самом старте сезона, в рамках первого этапа, и вовсе мог выиграть, но допустил один промах при стрельбе, что, по правилам, автоматически карается прибавкой 1 минуты к итоговому результату. И перед третьим стартом в этой дисциплине, в рамках Чемпионата мира, лидировал в зачете «индивидуалок» с существенным отрывом и претендовал на МХГ. Соперники крайне неровно выступали в двух гонках, в то время как украинец дважды попал в призеры. К сожалению, в итоговом протоколе гонки в рамках ЧМ Семенов оказался лишь пятым и не смог завоевать награду. Но «подвинуть» украинца в зачете МХГ не смог никто – первое место с убедительным отрывом от конкурентов. Семенов набрал 142 очка, в то время как француз Мартен Фуркад – 120, а норвежец Эмиль Хегле Свендсен – 114.

Уже в новом сезоне 2015/16, в рамках первого этапа КМ, состоялась индивидуальная гонка, где украинец занял лишь 10-е место. Впрочем, заслуг прошлого это не умаляет никак. Равно, как и не убивает надежды на в целом удачный новый сезон. Впереди еще немало стартов…

Фристайл – двойной урожай наград Абраменко в постолимпийский сезон

Фристайлист Александр Абраменко, специализирующийся в лыжной акробатике, в Сочи также рассматривался как один из претендентов на награды, но занял итоговое 6-е место. А в сезоне 2014/15 продолжил бороться за лидирующие позиции на мировой арене и завоевал две награды этапов Кубка мира. Если на чемпионате мира он занял только 10-е место, то на этапах Кубка мира дважды совершил «маленькое чудо» - победа в Минске и бронзовая медаль в американском Дир-Велли. Стоит отметить, что это были всего 3-я и 4-я награды спортсмена за карьеру на этапах КМ. Еще две медали он завоевал в уже далеком сезоне 2011/12, став серебряным призером этапа КМ в Минске, и завоевав бронзу в норвежском Воссе. Тем не менее, в общем зачете КМ сезона 2014/15 в акробатике Абраменко занял лишь 6-е место – 222 балла.

Тем не менее, эти успехи вселяют веру в то, что, ближе к следующим Олимпийским играм, результаты Абраменко станут стабильнее. И, что не менее важно, стабильно высокими.

В женской акробатике в Сочи никто из украинок не преодолел квалификационные соревнования и в финал не попал. А в постолимпийском сезоне лучшей оказалась Ольга Полюк, занявшая 11-е место в общем зачете КМ. Еще одна наша спортсмена Анастасия Новосад финишировала 15-й.

Любопытно, что на протяжении многих лет все представители Украины, выступающие в соревнованиях мирового уровня по фристайлу (ЧМ, КМ, ОИ) специализируются исключительно на акробатике. В могуле, ски-кроссе, слоупстайле и хафпайпе страна просто не представлена.

Лыжные гонки – неизменное лидерство Шевченко

Валентина Шевченко, которой в октябре исполнилось 40 лет, продолжает оставаться лидером украинской команды в лыжных гонках. Столь преклонный для этого вида спорта возраст не мешает ей показывать лучший результаты среди всех партнеров по команде на мировом первенстве. Она заняла 28-е место в дисциплине «скиатлон» и 33-е место в 30-километровой классической гонке. В эстафете Шевченко с партнерами по команде принесла Украине 11-е место. В остальных дисциплинах выступали менее опытные, но куда более молодые Катерина Григоренко, Марина Анцибор и Катерина Сердюк, но добиться значимых результатов им не удалось. У мужчин лучший результат в том же «скиатлоне» показал Алексей Красовский, финишировавший на 49-м месте….

…и остальные…

Если на Играх-2014 в Сочи представители украинского фигурного катания были представлены во всех четырех видах программы, то уже спустя год, на ЧМ-2015 в Шанхае, только в трех. В соревнованиях спортивных пар квота для Украины не была предусмотрена. В остальном, результаты мало чем отличаются от сочинских. Ярослав Паниот занял 24-е место на мировом первенстве, выступив чуть хуже, чем Яков Годорожа на Олимпиаде – 20 место. Наталья Попова на Олимпиаде финишировала 28-й, а на ЧМ – 25-й. Танцевальный дуэт Шивон Хикин-Кенеди/Дмитрий Дунь на Олимпиаде были 24-ми, а Александра Назарова и Максим Никитин на ЧМ – 17-ми.

Если на Играх-2014 в Сочи представители украинского фигурного катания были представлены во всех четырех видах программы, то уже спустя год, на ЧМ-2015 в Шанхае, только в трех.

Единственный представитель Украины в лыжном двоеборье на Олимпиаде Виктор Пасичник (42-е и 30-е места в двух стартах) в сезоне 2014/15 в Кубке мира не был представлен вообще, и в итоговую таблицу КМ не попал. Он только через год после Олимпиады впервые попал на крупные международные соревнования, выступив на Универсиаде, где в призеры пробиться так и не смог - 4-е, 5-е и 9-е места соответственно. А на чемпионате мира-2015 в шведском Фалуне занял 12-е место в командных соревнованиях (вместе с Русланом Баландой) и 40-е и 44-е место в двух личных дисциплинах. Уже в этом сезоне он выступал на этапах Гран-при в Германии и Австрии, где преимущественно занимал 40-е места, а поедет ли спортсмен на этап КМ – большой вопрос.

Не представлены в итоговых таблицах КМ прошлого сезона и наши горнолыжники – Богдана Мацьоцька и Дмитрий Мыцак…

Всего на Играх в Сочи Украина была представлена в 9 видах спорта. И сейчас, спустя полтора года, стоит констатировать, что стабильно высокие результаты продолжают показывать только биатлонисты. Даже уже в новом, только что начавшемся сезоне. А существенный прогресс среди других – у фристайлиста Абраменко – единственного на все сборные Украины по зимним видам спорта. Как исключение, подтверждающее правило.

«Гвоздем программы» на зимних Олимпийских играх считается хоккей. И в Украине он понемногу возрождается. Стоит сравнить муки, в которых был рожден чемпионат страны сезона 2014/15 и вполне пристойный нынешний турнир, с 8-ю командами-участницами. Вот только сборной пока от этого не легче. И не факт, что будет легче. Ведь задача сегодняшнего дня – подняться из третьего (23-28 команды мира) по значимости во второй (17-22 команды мира) дивизион Чемпионата мира. Речи об участии в турнире элиты – 16 сильнейших команд мира, сейчас не идет вообще. Соответственно, об Олимпиаде, отборочный турнир к которой начнется уже в этом сезоне, пока тоже говорить рановато.

Сезон посреди олимпийского цикла считается ключевым в подготовке к новым Играм. И именно сейчас необходимо обозначить свои амбиции перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане. Видимо, украинский спорт в этом плане, в который раз, останется если и не на обочине, то с очень скромными притязаниями на успех.