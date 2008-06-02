Тимощук привез Кубок УЕФА в Украину (фоторепортаж)

14:33, 02 июня 2008
Спорт
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Дончане смогут пошшупать

Экс-капитан донецкого ”Шахтера”, а в настоящее время капитан питерского ”Зенита” Анатолий Тимощук привез в Украину Кубок УЕФА, который питерцы завоевали в этом году. Сегодня, 2 июня, футболист провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов и своих почитателей.

Анатолій Тимощук

Кроме того, сегодня в рамках акции «Кубок УЕФА в Донецке», организованной Тимощуком, футбольные болельщики смогут сделать памятное фото с Кубком, а также получить автограф экс-капитана команды горняков.

Анатолий ТимощукАнатолий Тимощук

Фото УНИАН

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