Тимощук привез Кубок УЕФА в Украину (фоторепортаж)
14:33, 02 июня 2008Спорт
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Дончане смогут пошшупать
Экс-капитан донецкого ”Шахтера”, а в настоящее время капитан питерского ”Зенита” Анатолий Тимощук привез в Украину Кубок УЕФА, который питерцы завоевали в этом году. Сегодня, 2 июня, футболист провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов и своих почитателей.
Кроме того, сегодня в рамках акции «Кубок УЕФА в Донецке», организованной Тимощуком, футбольные болельщики смогут сделать памятное фото с Кубком, а также получить автограф экс-капитана команды горняков.
Фото УНИАН
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