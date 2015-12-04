УПЛ, 12-й тур, "Металлург" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды занимающие 14-е (последнее) и 2-е места в турнирной таблице.

На счету запорожцев всего 3 очка, в то время как у "Динамо" - 40 баллов.

Тяжелейшее финансовое положение ФК "Металлург", который находится на грани исчезновения, вынудило команду обратиться к "Динамо" с просьбой провести матч в столице Украины. В киевском клубе и в Премьер-лиге возражений не последовало и последняя игра осенней части сезона (самая интересная - для болельщиков из Запорожья) состоится в Киеве.

Кроме критического финансового положения, которое не может не сказаться на качестве игры футболистов запорожской команды, удручает также чисто футбольная статистика очных встреч между "Металлургом" и "Динамо". В предыдущих 44 матчах 33 раза побеждало "Динамо" при 9 ничьих и 2 поражениях. Разница мячей - 104:30 в пользу столичного клуба. А в предыдущих трех сезонах киевляне одержали 5 побед при 1 ничьей. В последнем очном матче между командами, в сезоне 2014/15, была зафиксирована ничья 2:2. Но тому майскому результату есть логичное объяснение - в последнем туре судьба итоговых мест соревнований уже была решена. Сейчас же "Динамо" обязано побеждать, чтобы сравняться по очкам с донецким "Шахтером". Хотя, горняки все равно останутся лидером турнирной таблицы по итогам осенней части чемпионата (до марта 2016 года) благодаря разгромной победе в очной встрече с "Динамо" в Киеве - 3:0.

На котировках букмекерских контор преимущество номинальных гостей из "Динамо" настолько велико, что не все конторы даже принимают ставки на победу киевлян. По данным портала Betexplorer.com, аккумулирующего данные полутора десятков ведущих мировых контор, средний коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.02 к 1, в то время как на ничью - 13,15 к 1, а на победу "Металлурга" - 28,65 к 1.

Матч "Металлург" - "Динамо" начнется в Киеве в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".