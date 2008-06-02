Тренера Челси будут выбирать в условиях повышенной секретности

На этой неделе Роман Абрамович проведёт совещание с руководством "Челси", на котором будут обсуждаться кандидаты на пост главного тренера команды. С целью обеспечения повышенной секретности встреча состоится не на "Стэмфорд Бридж", а на одной их яхт российского миллиардера.

Как сообщает The Guardian, список кандидатов на тренерский пост синих сократился до трёх фамилий. Фаворитом считается главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари. Исполнительный директор клуба Питер Кеньон поддерживает кандидатуру Марка Хьюза, работающего с "Блэкберн Роверс". В то же время глава селекционной службы голландец Франк Арнесен выступает за назначение своего соотечественника Франка Райкаарда.

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