Генпрокурор США рассказала о новых 16 фигурантах дела ФИФА

Генеральный прокурор США Лоретта Линч подтвердила, что еще 16 функционерам Международной федерации футбола (ФИФА), включая президентов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), предъявлены обвинения по делу о коррупционном скандале, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Футбольные функционеры, по словам Линч, обвиняются по 92 пунктам в вымогательствах и других преступлениях. Генпрокурор также сообщила, что восемь обвиняемых по делу о коррупции в ФИФА, включая пятерых новых фигурантов, признали свою вину. В их числе — бывший президент КОНКАКАФ и бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, который признал себя виновным в рэкете, мошенничестве и отмывании денег.

В то же время президент ФИФА Йозеф Блаттер в новых материалах не упоминается, отметила Линч. Она также отказалась отвечать на вопрос журналистов, касаются ли обвинения организации чемпионата мира 2018 года в России.

Генпрокурор США заявила, что намерена добиваться экстрадиции президента КОНКАКАФ Альфредо Хавита и главы КОНМЕБОЛ Хуана Анхеля Напоута, которые были задержаны 3 декабря в Швейцарии.

В свою очередь The New York Times уточняет со ссылкой на свой источник, что обвиняемым функционерам вменяется получение незаконным путем 200 миллионов долларов. По данным издания, бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон и Хавит пытались скрыть свою преступную деятельность. Дэвидсона, в частности, подозревают в даче взяток в размере нескольких миллионов долларов для получения выгодных прав на футбольные матчи.

3 декабря власти Швейцарии провели новую серию арестов чиновников ФИФА в рамках расследования коррупционного скандала в организации. По предварительным данным, общее количество арестованных по запросу властей США превысит 12 человек. Речь идет в основном о чиновниках КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ. В частности, были арестованы президент КОНМЕБОЛ Хуан Анхель Напоут и президент КОНКАКАФ Альфредо Хавит. Они подозреваются в коррупции, отмывании денег и прочих правонарушениях.

14 сентября генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что в ближайшее время ожидается новая волна арестов по делу о коррупции в международной организации.

В начале июня спустя несколько дней после избрания президент ФИФА Йозеф Блаттер объявил об уходе со своего поста.

27 мая в Швейцарии по подозрению в коррупции был задержан ряд высокопоставленных руководителей ФИФА. В частности, в отеле Baur au Lac были взяты под стражу два вице-президента исполнительного комитета ФИФА — Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, а также член этого же комитета Джек Уорнер.

В этот же день швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2010, 2018 и 2022 годов. Обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.

По данным Министерства юстиции США, за 24 года чиновники ФИФА получили взяток на сумму около 150 миллионов долларов.

Конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года в Цюрихе. До выборов Блаттер продолжит работать президентом ФИФА.