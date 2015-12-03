Украинка Пидгрушная завоевала бронзу в первой индивидуальной гонке Кубка мира нового сезона

В Остерсунде (Швеция) завершилась индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2015/16, в которой украинка Елена Пидгрушная завоевала первую награду сезона для украинского биатлона - бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка достаточно быстро прошла дистанцию по скорости и стала одной из четырех биатлонисток, не допустивших сегодня ни одного промаха на огневых рубежах - 20 точных выстрелов. В итоге, украинка отстала от победительницы на 37.8 секунды. на 5,5 секунды опередив занявшую 4-е место Тириль Экхофф (Норвегия).

Первое место в этой гонке заняла Доротея Виерер (Италия) - 42 минуты 17.0 секунды, второе - Мари Дорен-Абер (Франция) - 14,1 секунды отставания (2 промаха).

Ранее в двух смешанных эстафетах - командной и одиночной, а также в мужской индивидуальной гонке украинские биатлонисты выступили неудачно, ни разу не попав в призеры.

Первый этап Кубка мира продлится до 6 декабря.