"Шахтер" обыграл "Карпаты" и завершил осеннюю часть Премьер-лиги в роли лидера

В Одессе завершился матч перенесенного 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" в роли хозяев поля принимал львовские "Карпаты" и выиграл со счетом 3:0.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

"Карпаты" достойно играли против одного из лидеров национального первенства на протяжении большей части матча, но на 53-й минуте одна из многочисленных атак горняков все же завершилась взятием ворот. Артур Новотрясов неудачно выбил мяч из штрафной, вратарь Роман Пидкивка неосмотрительно покинул ворота, и Эдуардо да Силва, перебросив мяч через вратаря, отправил его в сетку ворот.

В оставшееся время горняки продолжали атаковать и в концовке еще раз поразили ворота соперника. На 85-й минуте гол забил Исмаили. Атака "Шахтера" по центру привела к тому, что Эдуардо сделал передачу влево на Исмаили, и тот ударом низом вогнал мяч в дальний угол ворот.

Наконец, на 88-й минуте последний гол в матче забил лучший бомбардир "Шахтера" в нынешнем сезоне Алекс Тейшейра.

Таким образом, горняки набрали 43 очка в 16 матчах осенней части турнира и вне зависимости от исхода завтрашнего матча "Металлург" (Запорожье) - "Динамо" (Киев) уйдут на зимнюю паузу лидерами чемпионата Украины. Даже при равенстве очков с "Динамо" у горняков будет преимущество по дополнительным показателям.

12-й тур (пропущенный), который завершает осеннюю часть сезона 2015/16, продлится до 6 декабря. Затем команды уйдут на зимние каникулы и сезон возобновится в марте.