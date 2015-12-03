Киевское "Динамо" еще не подавало апелляции на решение о проведении матчей еврокубков без зрителей - заявление клуба

ФК «Динамо» Киев обнародовало заявление относительно решения Контрольного, Этического и Дисциплинарного комитета УЕФА по поводу инцидентов, которые имели место во время проведения матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Динамо» (Киев) – «Челси» (Лондон).

В частности, в клубе заявили, что 1 декабря 2015 года получили полный текст решения Контрольного, Этического и Дисциплинарного комитета УЕФА по поводу инцидентов, которые имели место во время проведения матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА – «Динамо» (Киев) – «Челси» (Лондон).

Как известно, согласно этому решению, на клуб были наложены санкции в виде проведения двух ближайших матчей без зрителей.

"В соответствии с положениями Дисциплинарного Регламента УЕФА клуб имеет право в течение трех дней подать заявление о намерении обжаловать данное решение в апелляционной инстанции УЕФА, и в течение последующих пяти дней подать апелляционную жалобу. Согласно решения руководства ФК «Динамо» Киев, юридическая служба клуба осуществляет подготовку соответствующих документов относительно апелляционного обжалования вышеуказанного решения КЕДК УЕФА", - говорится в заявлении.

О дальнейших деталях этого процесса будет дополнительно сообщено на официальном клубном сайте ФК «Динамо» (Киев), отметили в "Динамо".

Ранее сегодня в ряде СМИ была опубликована информация о том, что "Динамо" якобы уже подало апелляцию и УЕФА ее уже отклонил.