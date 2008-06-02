Во время футбольного матча 8 человек погибли в давке

В столице Либерии г.Монровия на стадионе во время проведения футбольного матча по меньшей мере 8 человек задохнулись в результате образовавшейся давки. Квалификационный матч отборочного тура Чемпионата мира по футболу между сборными Либерии и Гамбии привлек огромное количество болельщиков, передает Associated Press. На стадион, рассчитанный на 33 тыс. зрителей, воспользовавшись поддельными билетами, проникло значительно больше народу, чем он может вместить. В итоге, несущая балка одной из трибун не выдержала веса зрителей и сломалась, из-за чего десятки человек упали на стоящих ниже уровнем зрителей. Началась паника и давка, в которой погибли люди.

По оценке представителя Красного Креста, в инциденте погибли 10 человек, однако пока в больницу либерийской столицы со стадиона были доставлены только 8 тел.

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

РБК