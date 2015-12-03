Анна Сорокина назначена шефом украинской миссии на Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, которое проходило под председательством президента НОК Сергея Бубки и с участием Министра молодежи и спорта Игоря Жданова, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Анна Сорокина уже в десятый раз становится шефом миссии команды Украины на престижных олимпийских форумах - Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре-2010, Инсбруке-2012, Нанкине-2014, а также на Европейских юношеских олимпийских фестивалях в Тампере-2009, Либерце-2011, Трабзоне-2011, Брашове-2013, Утрехте-2013.

В этом году Сорокина также была шефом миссии сборной команды Украины на первых исторических Европейский играх в Баку.

II Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля 2016 года в норвежском Лиллехаммере. 1100 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 70 стран мира будут вести борьбу за 70 комплектов наград.

Планируется, что украинцы примут участие в 10 видах спорта - биатлон, лыжные гонки, санный спорт, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, скелетон, сноубординг, фигурное катание, шорт-трек. Сейчас у юных олимпийцев продолжается лицензионный отбор, который завершится в начале января 2016 года.