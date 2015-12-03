Анна Сорокина назначена шефом украинской миссии на Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере
Шефом миссии на II Юношеские Олимпийские игры 2016 года в Лиллехаммере назначена призер Олимпийских игр, начальник управления Олимпийского движения НОК Украины Анна Сорокина.
Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, которое проходило под председательством президента НОК Сергея Бубки и с участием Министра молодежи и спорта Игоря Жданова, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Анна Сорокина уже в десятый раз становится шефом миссии команды Украины на престижных олимпийских форумах - Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре-2010, Инсбруке-2012, Нанкине-2014, а также на Европейских юношеских олимпийских фестивалях в Тампере-2009, Либерце-2011, Трабзоне-2011, Брашове-2013, Утрехте-2013.
В этом году Сорокина также была шефом миссии сборной команды Украины на первых исторических Европейский играх в Баку.
II Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля 2016 года в норвежском Лиллехаммере. 1100 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 70 стран мира будут вести борьбу за 70 комплектов наград.
Планируется, что украинцы примут участие в 10 видах спорта - биатлон, лыжные гонки, санный спорт, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, скелетон, сноубординг, фигурное катание, шорт-трек. Сейчас у юных олимпийцев продолжается лицензионный отбор, который завершится в начале января 2016 года.