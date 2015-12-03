В команде Фьюри заявили о готовности к проведению боя-реванша

Специалист отметил, что его сторона рада решению Кличко, сообщает НВ со ссылкой на Sky Sports.

При этом Тайсон Фьюри не будет защищать свои пояса перед матчем-реваншем с Владимиром.

По словам Фьюри-старшего, его сторона обязана участвовать в повторном бое с Кличко согласно подписанному соглашению.

"Мы настроены провести поединок (в Лондоне) на стадионе Уэмбли в следующем году. Если сможем этого добиться, бой состоится в Соединенном королевстве", - заявил тренер британца.

Как сообщал УНИАН, накануне Кличко официально объявил о том, что воспользуется правом провести бой-реванш с Фьюри, предусмотренном в контракте.

28 ноября титульный бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри завершился победой британца единогласным решением судей.