В команде Фьюри заявили о готовности к проведению боя-реванша
Дядя и тренер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO и американского журнала The Ring Питер Фьюри заявил о том, что его подопечный также хочет провести еще один бой с украинским тяжеловесом.
Специалист отметил, что его сторона рада решению Кличко, сообщает НВ со ссылкой на Sky Sports.
При этом Тайсон Фьюри не будет защищать свои пояса перед матчем-реваншем с Владимиром.
По словам Фьюри-старшего, его сторона обязана участвовать в повторном бое с Кличко согласно подписанному соглашению.
"Мы настроены провести поединок (в Лондоне) на стадионе Уэмбли в следующем году. Если сможем этого добиться, бой состоится в Соединенном королевстве", - заявил тренер британца.
Как сообщал УНИАН, накануне Кличко официально объявил о том, что воспользуется правом провести бой-реванш с Фьюри, предусмотренном в контракте.
28 ноября титульный бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри завершился победой британца единогласным решением судей.