Юношеские сборные Украины узнали соперников по Евро

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка элит-раунда чемпионата Европы-2016 (U-19) и элит-раунда чемпионата Европы-2016 (U-17), сообщается на официальном сайте УЕФА.

В турнире для 19-летних футболистов сборная Украины попала в Группу 4 с командами Нидерландов, Польши и Северной Ирландии.

Жеребьевку элитного раунда провел председатель Комитета УЕФА по детско-юношескому и массовому футболу Шандор Чаньи, компанию которому составил капитан сборной Украины прошлого созыва Павел Лукьянчук, получивший награду "фэйр-плей" сезона 2014/15.

Мини-турниры в группах элитного раунда должны быть завершены до 27 мая. Победители каждой из групп присоединятся к Германии в финальной стадии, которая пройдет с 11 по 24 июля в Германии.

При жеребьевке элит-раунда чемпионата Европы-2016 среди юношей до 17 лет сборная Украины попала в Группу 2 с командами Англии, Турции и Финляндии.

Матчи элитного раунда будут проходить в формате мини-турниров, хозяев которых определят позднее. Матчи завершатся к 3 апреля. Победители групп и семь обладателей вторых мест с наилучшими показателями в матчах с первой и третьей командами своего квартета выйдут в финальный турнир, где присоединятся к хозяевам первенства сборной Азербайджана. Матчи финальной стадии пройдут с 5 по 21 мая.

Также состоялись жеребьевки отборочных раундов чемпионат Европы-2017. У 19-летних сборная Украины попала в Группу 13 - с Турцией, Латвией и Исландией. В турнире для 17-летних украинцы также попали в Группу 13 - с Норвегией, Турцией и Литвой.