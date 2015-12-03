Сборная Украины по футболу завершила год на 29-м месте в мировом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала декабрьский - последний в этом году - рейтинг национальных сборных мира, где команда Украины занимает 29-е место. Команда опустилась на 1 строчку вниз по сравнению с ноябрьским рейтингом, сообщается на официальном сайте ФИФА.

На счету команды Михаила Фоменко 841.58 балла.

Сборная Украины в ноябре провела два решающих матча плей-офф отборочного турнира Евро-2016, обыграв сборную Словении во Львове (2:0) и сыграв с соперником вничью в Мариборе (1:1).

Украинцы пропустили вперед сборную Венгрии, совершившую впечатляющий рывок на 13 позиций вверх - с 33-го на 20-е место. Соседями украинцев по-прежнему являются сборные Алжира (28) и Северной Ирландии (30).

Рейтинг, как и прежде возглавляет сборная Бельгии. А вот действующий чемпион мира команда Германии опустилась со 2-го на 4-е место, пропустив вперед команды Аргентины (2) и Испании (3). Пятерку сильнейших команд мира замыкает сборная Чили. Далее расположились Бразилия, Португалия, Колумбия, Англия и Австрия.

Следующая версия рейтинга будет опубликована в январе 2016 года.