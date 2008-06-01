5 млн. болельщиков попадут на Евро-2008

Болельщики раскупили все билеты на чемпионат Европы по футболу, который состоится с 7 по 29 июня в Австрии и Швейцарии, сообщает «Эхо Москвы».

В свободной продаже остались лишь VIP-пакеты на некоторые поединки плей-офф.

Официально самые дорогие билеты на решающую игру стоили около 350 евро, между тем за несколько месяцев до начала чемпионата спекулянты продавали их по 5 тыс. евро.

Ожидается, что матчи европейского первенства посетят 5 млн. человек.

По данным УЕФА, перед турниром работникам СМИ будет выдано 10 тыс. аккредитаций.

Тех, кто не сможет смотреть футбольные матчи на стадионах, могут получать информацию на официальном сайте euro2008.com, ожидающем 1,2 млрд. просмотров.

Суммарная мировая телеаудитория, по всем прогнозам, побьет рекорд Евро-2004 – 8 млрд.

Помогать в проведении турнира в качестве волонтеров будут 17 тыс. 644 человека из 150 стран. Самому старшему добровольцу 78 лет.

На украшение верхних ярусов трибун в целом пошло около 5 км флагов. Поля на стадионах будут безукоризненными - на всех длина травы будет равна 23 мм.

Во время турнира УЕФА будет заниматься благотворительной деятельностью в различных сферах.

Кроме того, УЕФА инвестировал 4,9 млн. евро в систему комби-билетов, благодаря которой обладатели билетов на матчи в дни игр смогут бесплатно использовать общественный транспорт в Австрии и Швейцарии.