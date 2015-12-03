В Швейцарии началась новая серия арестов по делу о коррупции в ФИФА
Швейцарские власти начали новую серию арестов по громкому делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).
По данным издания New York Times, обвинения в коррупции могут быть предъявлены более чем десяти чиновникам из центрально- и южноамериканских стран, передает Би-Би-Си.
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Аресты состоялись сегодня рано утром в том же отеле, где были арестованы другие чиновники ФИФА в мае этого года.
Имена и должности задержанных пока не сообщаются. По информации NYT, среди них нет экс-главы организации Зеппа Блаттера.
Как сообщил представитель полиции Цюриха, полицейские начали операцию по распоряжению Министерства юстиции и полиции Швейцарии.
Представитель ФИФА сообщила, что она пока не может подтвердить, есть ли среди задержанных действующие члены организации.
Напомним, 23 ноября арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла дело в отношении Зеппа Блаттера и главы УЕФА Мишеля Платини.
Зепп Блаттер обвиняется в подписании "невыгодного для ФИФА" контракта и выплате в 2011 году "неоправданного гонорара" в размере 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини.