Гус Хиддинк подтвердил, что встречался с Абрамовичем, но...

По данным ряда СМИ, главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк - один из наиболее вероятных кандидатов на место тренера лондонского "Челси", освободившееся после недавней отставки Авраама Гранта.

Однако сам он неуклонно опровергает версию о своем переходе в лондонский "Челси". "Я общался с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, - приводит слова Хиддинка Би-Би-Си, - но тема нашего разговора касалась только развития футбола в России".

Со своей стороны тренер российской сборной заметил, что идеальным вариантом для "Челси" может стать назначение Франка Райкаарда, который еще недавно возглавлял "Барселону".

Кроме Хиддинка и Райкаарда, "Челси" рассматривает кандидатуры главного тренера "Милана" Карло Анчелотти и наставника "Блэкберна" Марка Хьюза.