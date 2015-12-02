Южненский "Химик" выиграл все шесть матчей группового этапа баскетбольного Кубка ФИБА-Европа

В Южном завершился матч 6-го тура группового этапа баскетбольного Кубка ФИБА-Европа в котором "Химик" принимал эстонский "Рок" (Тарту) и обыграл соперника со счетом 81:56, сообщает официальный сайт соревнований.

Южненцы на протяжении всего матча имели полное преимущество, выиграв три четверти из четырех - 19:11, 19:20, 21:6 и 22:19.

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал Владимир Конев, на счету которого 13 очков, 8 подборов и 3 результативные передачи.

Эта победа стала шестой из шести возможных для команды на первом групповом этапе. У южненцев 12 очков и 1-е место в турнирной таблице.

Кроме "Рока", соперниками южненцев были также литовский "Ювентус" (Утена) и кипрская ЭТНА Энгоми (Никосия).

Кубок ФИБА-Европа является третьим по значимости турниром после Евролиги и Еврокубка УЛЕБ. Действующий чемпион Украины "Химик" - единственный представитель Украины в еврокубках сезона 2015/16.