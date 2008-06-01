Мисс Евро-2008 стала модель из Чехии (фото)

22-летняя жительница Чехии Доминика Гузварова выиграла конкурс "Мисс Евро-2008". Гузварова победила представительниц остальных 15 стран - участниц чемпионата Европы. Мисс Евро-2008 определяло жюри из десяти человек, одним из членов которого был чемпион мира 1990 года немец Гвидо Бухвальд, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Конкурс "Мисс Евро-2008" состоялся 31 мая в немецком городе Руст.

Второе место заняла представительница Турции Филиз Хейлманн, третьей стала гречанка Мариола Шабанай. Девушки выходили на подиум три раза - в футбольной форме сборной своей страны, в вечернем платье и в бикини.

По окончании конкурса Гузварова пожелала футболистам сборной Чехии повторить ее успех, а также отметила, что чешские мужчины в шортах выглядят очень неплохо. Гвидо Бухвальд выразил надежду, что на Евро-2008 команды покажут привлекательный футбол, добавив, что привлекательных женщин турнир уже получил.

Чемпионат Европы по футболу 2008 года станет 13-м турниром среди европейских сборных, проводимым под эгидой УЕФА. Он пройдёт с 7 по 29 июня в Австрии и Швейцарии.

Фото AFP и с сайта модели