Кличко официально объявил о матче-реванше с Фьюри
18:05, 02 декабря 2015Спорт
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Klitschko Management Group выпустила официальное заявление.
REUTERS
Владимир Кличко официально объявил о проведении матча-реванша с Тайсоном Фьюри, сообщается в пресс-релизе Klitschko Management Group.
"После нескольких ночей раздумий я понял, что хочу показать миру, что способен на лучшее исполнение, чем показал в субботу. Я не продемонстрировал весь свой потенциал. Поэтому я хочу изменить это в реванше и я это сделаю", - заявил Кличко.
Также, в видеообращении на своей страничке в Facebook, Кличко отметил, что бой с Фьюри будет организован как можно быстрее, в 2016 году.
Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье титульный бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри завершился победой британца единогласным решением судей.
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