Побит рекорд мира на стометровке

21-летний бегун из Ямайки Усейн Болт во время соревнований Reebok Grand Prix в Нью-Йорке установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров, передает AFP.

Он пробежал дистанцию за 9,72 секунды, побив прежнее достижение, принадлежавшее его соотечественнику Асафе Пауэллу (9,74 секунды) и установленное в сентябре 2007 года в Риети (Италия). В начале мая Болт показал время 9,76 секунды.

Во время нью-йоркского забега, за которым наблюдали больше шести тысяч болельщиков, Болт опередил действующего чемпиона мира в беге на 100 и 200 метров американца Тайсона Гэя, который закончил дистанцию за 9,85 секунды.