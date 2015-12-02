Соперник "Шахтера" лишится тренера по окончании группового турнира Лиги чемпионов

Матч заключительного 6-го тура группового этапа ЛЧ с мадридским "Реалом" станет для 62-летнего специалиста последним у руля шведского клуба, сообщает УЕФА.

"Благодарю клуб за два потрясающих года, - сказал норвежец. - Также благодарю игроков, тренерский штаб, работников клуба и, конечно же, всех болельщиков. Это было прекрасное время". Харейде возглавил "Мальме" в январе 2014 года и уже в дебютном сезоне привел команду к "золотому дублю" на внутренней арене. При нем "Мальме" две кампании кряду выходил в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Бывший защитник "Мольде", "Манчестер Сити" и "Норвич Сити" провел 50 матчей за сборную Норвегии, а уже после завершения карьеры был наставником национальной команды. Это единственный тренер, выигравший титулы во всей трех ведущих скандинавских чемпионатах - Швеции (с "Хельсинборгом" и "Мальме"), Норвегии (с "Русенборгом") и Дании (с "Брондбю"). Харейде является основным претендентом на пост главного тренера сборной Дании, который недавно покинул Мортен Ольсен.

"Мальме" потерял шансы на выход в 1/8 финала, но еще имеет теоретические шансы завоевать путевку в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА. Для этого команде нужно в матче с "Реалом" сыграть лучше, чем "Шахтер" сыграет с французским ПСЖ. У "Шахтера" и "Мальме" на данный момент по 3 очка, но украинский клуб выше в турнирной таблице за счет преимущества в личных встречах - 0:1 и 4:0.