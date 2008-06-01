Моуринью назвал себя великим тренером

Бывший наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью заявил, что считает себя великим тренером. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на британское издание Sky Sports.

Моуринью напомнил, что назвал себя "особенным", когда возглавил "Челси", и с тех пор это слово стало одним из его прозвищ. Однако теперь, по мнению португальца, он уже не просто особенный, а великий тренер. По словам Моуринью, у него есть только сильные стороны.

Напомним, португальский специалист выигрывал с "Порту" Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, а "Челси" под его руководством дважды становился чемпионом Англии.

В настоящее время Моуринью - основной претендент на должность главного тренера миланского "Интера", которая стала вакантной после отставки Роберто Манчини. Также не исключено возвращение португальца в "Челси", откуда недавно был уволен Авраам Грант.