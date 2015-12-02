Закон по противодействию коррупции в спорте вступит в силу с 3 декабря

В сегодняшнем номере газеты «Голос Украины» был опубликован полный текст Закона Украины №743-VIII «О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты официальных спортивных соревнований».

Как говорится в документе, Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть с 3 декабря.

Инициатором закона был народный депутат Украины, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.