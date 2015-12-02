Владимир Кличко: История Кличко продолжится

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко в своем Инстаграм поделился переживаниями после поражения от Фьюри и поблагодарил многочисленных болельщиков за поддержку.

"Мне нужно время, чтобы понять, что будет дальше и решить, каким будет мой следующий шаг. Но я должен поблагодарить своих болельщиков, свою команду и партнеров. Вы всегда меня поддерживали. За последние несколько дней я получил множество сообщений. Ваши добрые слова помогают мне преодолеть эти сложные времена. История Кличко продолжится. Поражение не вариант", – заявил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье титульный бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри завершился победой британца единогласным решением судей.