Международная федерация плавания определила статус чемпионата Украины квалификационным к Олимпиаде

Высокие стандарты организации и проведения всеукраинских соревнований по плаванию позволили сделать этот турнир открытым и значительно повысить его престиж, сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Представители всех национальных федераций, плавцы которых стремятся получить право на участие в соревнованиях по плаванию Олимпиады-2016, смогут завоевать лицензию на открытом чемпионате Украины-2016

Чемпионат Украины по плаванию пройдет с 17 по 20 марта 2016 года в г. Днепропетровске