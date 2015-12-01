Международная федерация плавания определила статус чемпионата Украины квалификационным к Олимпиаде
16:46, 01 декабря 2015Спорт
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Международная федерация плавания (FINA) определила соревнования чемпионата Украины по плаванию квалификационными на получение права участия в Играх XXXI летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
fina.org
Высокие стандарты организации и проведения всеукраинских соревнований по плаванию позволили сделать этот турнир открытым и значительно повысить его престиж, сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.
Представители всех национальных федераций, плавцы которых стремятся получить право на участие в соревнованиях по плаванию Олимпиады-2016, смогут завоевать лицензию на открытом чемпионате Украины-2016
Чемпионат Украины по плаванию пройдет с 17 по 20 марта 2016 года в г. Днепропетровске
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