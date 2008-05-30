Тимощук привезет Кубок УЕФА в Донецк

2 июня в Донецке все желающие смогут сфотографироваться рядом с Кубком УЕФА и взять автограф у экс-капитана ФК "Шахтер" Анатолия ТИМОЩУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, европейский футбольный трофей будет выставлен на два часа на всеобщее обозрение перед РСК "Олимпийский" в рамках акции "Кубок УЕФА в Донецке", которую организует А.ТИМОЩУК.

Так, в порядке очереди болельщики смогут сфотографироваться рядом с кубком, взять автограф у А.ТИМОЩУКА и задать ему вопросы.

Как сообщалось, А.ТИМОЩУК сейчас является капитаном футбольной команды «Зенит» (г. Санкт-Петербург, Россия).

14 мая в Манчестере питерский «Зенит» в финальном матче за Кубок УЕФА победил шотландский "Глазго Рейнджерс".

Во время церемонии награждения президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ вручил Кубок А.ТИМОЩУКУ, который вышел на награждение с флагом Украины.