Гимнаст Верняев в седьмой раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Лучшим тренером ноября стал его личный наставник Геннадий Сартинский, сообщает пресс-служба НОК.

Высокого признания НОК спортсмен и его тренер удостоены благодаря удачному выступлению на лицензионном к Олимпиаде в Рио-2016 чемпионате мира в Глазго (Великобритания).

В упражнении на брусьях Олег Верняев завоевал звание вице-чемпиона мира и, вместе с тем, первым среди украинских гимнастов обеспечил себе путевку на Игры-2016.

Отметим, что Олег Верняев уже в седьмой раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Рекордсменкой остается Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, в активе которой восемь таких наград.