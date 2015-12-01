Гимнаст Верняев в седьмой раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине
11:46, 01 декабря 2015Спорт
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По решению Национального олимпийского комитета Украины лучшим спортсменом последнего осеннего месяца назван лидера украинской сборной по спортивной гимнастике Олег Верняев.
noc-ukr.org
Лучшим тренером ноября стал его личный наставник Геннадий Сартинский, сообщает пресс-служба НОК.
Высокого признания НОК спортсмен и его тренер удостоены благодаря удачному выступлению на лицензионном к Олимпиаде в Рио-2016 чемпионате мира в Глазго (Великобритания).
В упражнении на брусьях Олег Верняев завоевал звание вице-чемпиона мира и, вместе с тем, первым среди украинских гимнастов обеспечил себе путевку на Игры-2016.
Отметим, что Олег Верняев уже в седьмой раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Рекордсменкой остается Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, в активе которой восемь таких наград.
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