Шуфрич требует разрешить удары ногами

Бой между народным депутатом Нестором ШУФРИЧЕМ и и начальником Управления государственной охраны Валерием ГЕЛЕТЕЕМ состоится завтра, 31 мая в 11.00 в Школе олимпийского резерва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, на данный момент остается один открытый вопрос – это принятие В.ГЕЛЕТЕЕМ условий, которая обозначила вызванная сторона.

«В.ГЕЛЕТЕЙ пытается уйти от боя с нанесением ударов руками и ногами в формат борьбы, Н.ШУФРИЧ настаивает на бое с применением ударов и невозможностью уклонения от них», утверждает пресс-служба депутата.

Условия, выписанные Н.ШУФРИЧЕМ в письме, – более чем жесткие, но вместе с тем справедливые и спортивные, отмечает пресс-служба депутата.

В частности, Н.ШУФРИЧ предлагает провести бой по формулам: 2 раунда по 2 минуты, 2 раунда по 3 минуты или 3 раунда по 2 минуты. Один из трех вариантов будет выбран непосредственно перед боем.

Ранее в комментарии для газеты «Сегодня» начальник Госохраны В.ГЕЛЕТЕЙ заявил: «Хотите, чтобы наш поединок с ШУФРИЧЕМ состоялся, возьмите его за руки и приведите в спортзал (желательно в обеденный перерыв, поскольку я госслужащий), и позвоните мне на мобильный. Через 30-40 минут я приеду. Но наш поединок должен быть именно таким, как его предложил ранее сам ШУФРИЧ, а именно - боем без правил, а не таким, как он сейчас его предлагает».

Кроме того, В.ГЕЛЕТЕЙ сказал, что не будет, как этого хочет Н.ШУФРИЧ, писать Президенту заявление об отставке, поскольку и сам уйдет из УГО, если проиграет Н.ШУФРИЧУ, иначе для него было бы неприемлемым оставаться на своем посту. "Но этого не произойдет. Пусть, кстати, придет к нам на тренировку в УГО, и самый слабый из наших бойцов ему уши надерет", - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.