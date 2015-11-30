"Днепр" проиграл "Ворскле" в заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

"Днепр" считавшийся фаворитом игры, с самого начала владел инициативой, много и разнообразно атаковал, но довести до гола хотя бы одну комбинацию так и не сумел. В свою очередь, "Ворскла" на 44-й минуте провела атаку, которую завершил точным ударом Санжар Турсунов. В атаке гостей Младен Бартулович после рывка по левому флангу сделал диагональную передачу чуть назад, и набежавший Турсунов сильным ударом вогнал мяч в ворота.

А в начале второго тайма, на 58-й минуте, гости удвоили свой перевес. В атаке полтавчан левым флангом мяч был послан в штрафную, где Андрей Ткачук поборолся с Романом Безусом, мяч отскочил к Антону Шиндеру и тот с разворота вколотил мяч в угол ворот.

В оставшееся время, несмотря на беспрерывные атаки "Днепра", полтавчане сумели удержать свой перевес.

Таким образом, по итогам 16-го тура "Ворскла" вошла в 5-ку сильнейших команд турнирной таблицы, набрав 25 очков. У идущего 4-м "Днепра" осталось 28 баллов. В тройке лидеров донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" (по 40 очков) и луганская "Заря" - 31.

Пропущенный 12-й тур (заключительный в осенней части сезона 2015/16) состоится 4-6 декабря, после чего команды уйдут на каникулы до марта.