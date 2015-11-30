Роналду, Месси и Неймар стали претендентами на "Золотой мяч" - ФИФА

Португалец Криштиано Роналду ("Реал" Мадрид, Испания), аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар (оба - "Барселона", Испания) вошли в тройку претендентов на "Золотой мяч" лучшему футболисту года по версии ФИФА, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Среди женщин на этот приз претендуют американка Карли Ллойд, японка Ая Мияма и немка Селия Шашич.

На звание лучшего тренера года номинированы Хосеп Гвардиола (Испания/"Бавария", Мюнхен, Германия), Луис Энрике Мартинес (Испания/"Барселона") и Хорхе Сампаоли (Аргентина/сборная Чили).

В женском футболе на этот приз претендуют: Джил Эллис (США/сборная США), Марк Сэмпсон (Уэльс/сборная Англии) и Норио Сасаки (Япония/сборная Японии).

Имена обладателей самой престижной премии мирового футбола за 2015 года будут объявлены на торжественной церемонии в Kongresshaus в Цюрихе (Швейцария) 11 января 2016 года.