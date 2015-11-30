Определены обладатели лицензий в фигурном катании на II Юношеские Олимпийские игры-2016
В Киеве завершился юношеский Чемпионат Украины по фигурному катанию, где спортсмены оспаривали не только награды первенства страны, но и соревновались за лицензии II Юношеских Олимпийских игр (ЮОИ), которые в феврале 2016 года будет принимать Лиллехаммер (Норвегия).
Согласно международной квалификационной системе по видам спорта 7 наших фигуристов завоевали право участия в таких видах программы: одиночное катание (юноши), одна спортивная пара, два танцевальных дуэта, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Обладателями лицензий на II Юношеские Олимпийские игры стали:
Одиночное катание (юноши) - Иван Шмуратко (Киев)
Спортивные пары - Анастасия Побиженко – Дмитрий Шарпар (Харьков)
Танцевальные дуэты - Анжелика Юрченко – Владимир Беликов (Харьков), Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Киев)
Напомним, что на I ЮОИ-2012 года в Инбсруке наши юные олимпийцы завоевали 3 серебряные медали, две из них – в активе фигуристов – Ярослава Паниота (одиночное катание) и дуэта Александра Назарова – Максим Никитин (танцы).
II Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля 2016 года в норвежском Лиллехаммере. 1100 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 70 стран мира будут вести борьбу за 70 комплектов наград.