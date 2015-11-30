Определены обладатели лицензий в фигурном катании на II Юношеские Олимпийские игры-2016

Согласно международной квалификационной системе по видам спорта 7 наших фигуристов завоевали право участия в таких видах программы: одиночное катание (юноши), одна спортивная пара, два танцевальных дуэта, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Обладателями лицензий на II Юношеские Олимпийские игры стали:

Одиночное катание (юноши) - Иван Шмуратко (Киев)

Спортивные пары - Анастасия Побиженко – Дмитрий Шарпар (Харьков)

Танцевальные дуэты - Анжелика Юрченко – Владимир Беликов (Харьков), Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Киев)

Напомним, что на I ЮОИ-2012 года в Инбсруке наши юные олимпийцы завоевали 3 серебряные медали, две из них – в активе фигуристов – Ярослава Паниота (одиночное катание) и дуэта Александра Назарова – Максим Никитин (танцы).

II Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля 2016 года в норвежском Лиллехаммере. 1100 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 70 стран мира будут вести борьбу за 70 комплектов наград.