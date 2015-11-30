УПЛ, 16-й тур, "Днепр" - Ворскла": видео онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды, занимающие на данный момент 4-е и 6-е места в турнирной таблице.

Перед нынешним туром "Днепр" находился на 3-м месте, а "Ворскла" - на 5-м. Но, преследователи команд в турнирной таблице выиграли в своих матчах. "Заря" одолела "Сталь" (2:1) и опередила "Днепр", а "Волынь" разгромила "Металлург" (9:1), превзойдя, соответственно, "Ворсклу". И теперь обоим коллективам, встречающимся сегодня, крайне необходима победа.

В пользу бронзового призера минувшего сезона УПЛ "Днепра" говорят родные стены в последний день осени, однако у этой пары соперников сложились определенные тенденции и закономерности. Например, дома «Днепр» не мог одолеть полтавчан на протяжении 4 предыдущих сезонов, выиграв за последние 9 игр только дважды (в гостях) у оппонента, который до этого времени был весьма удобным. Вместе с тем, 8 раз кряду команды обязательно забивают друг другу. Можно переводить данный вопрос и на текущий сезон, ведь каждый из будущих противников за 14 сыгранных туров лишь дважды уходил с поля, не поразив чужие ворота.

Матч первого круга в Полтаве завершился вничью - 1:1.

На котировках букмекерских контор сегодня фаворитом является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,46 к 1, в то время как на ничью - 4,24 к 1, а на победу "Ворсклы" - 5,91 к 1.

Матч "Днепр" - "Ворскла" начнется в Днепропетровске в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.